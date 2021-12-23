Академия иврита назвала слово 2021 года

Академия иврита в Израиле назвала слово года, а также ТОП слов, которые использовались на иврите в этом году.

Об этом сообщается на сайте news.israelinfo.co.il.

Так, первое место заняло слово טרלול — трель. Это не литературное, а, скорее, жаргонное слово, которое используют для обозначения человека, который ошибается и сводит всех с ума этим заблуждением. От этого слова пошёл глагол, который переводится на русский как «издавать трель».

Второе, третье и четвёртое места заняли слова, связанные с пандемией коронавируса. Это слова «прививка», «мутация» и «бустер».

Также в шорт-лист слов года вошли слова климат, изменение, пробки на дорогах, рутина и золотая медаль.

Слова выбрали лингвисты среди предложений, которые поступали им от общественности.